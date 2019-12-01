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Тюменцам дали советы по защите от фишинговых писем

Общество, 14:56 23 декабря 2019

vk.com/mvd | Фото: vk.com/mvd

Для кражи персональных данных фишеры массово рассылают электронные письма от имени государственных органов или известных компаний, например, крупных банков или онлайн-магазинов, предупреждает МВД РФ.

Их цель - заставить получателей перейти по указанной в письме ссылке на поддельный сайт компании, интерфейс которого внешне не отличим от настоящего сайта, и ввести свои личные данные. Для привлечения внимания к письму в теме указывается на перспективу большой выгоды или на проблему, требующую срочного разрешения.

Подставные страницы действуют недолго - как правило, не более одной недели, ввиду частого обновления базы антифишинговых программ и фильтров. Однако мошенники, следуя отлаженной схеме, создают ве новые и новые сайты-фальшивки для сбора персональных данных.

Мошенники охотятся за персональными данными. Это серии и номера паспортов, реквизиты банковских карт и счетов, пароли для входа в электронную почту, платежную систему и аккаунты в социальных сетях.

Фишинг - кража любых персональных данных, владение которыми позволяет преступникам получать выгоду. Персональную информацию мошенники используют для получения доступа к аккаунтам, к которым привязаны банковские карты, что позволяет похищать с их счетов денежные средства.

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# мошенники , фишинг

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