Тюменцам дали советы по защите от фишинговых писем

| Фото: vk.com/mvd | Фото: vk.com/mvd

Для кражи персональных данных фишеры массово рассылают электронные письма от имени государственных органов или известных компаний, например, крупных банков или онлайн-магазинов, предупреждает МВД РФ.

Их цель - заставить получателей перейти по указанной в письме ссылке на поддельный сайт компании, интерфейс которого внешне не отличим от настоящего сайта, и ввести свои личные данные. Для привлечения внимания к письму в теме указывается на перспективу большой выгоды или на проблему, требующую срочного разрешения.

Подставные страницы действуют недолго - как правило, не более одной недели, ввиду частого обновления базы антифишинговых программ и фильтров. Однако мошенники, следуя отлаженной схеме, создают ве новые и новые сайты-фальшивки для сбора персональных данных.

Мошенники охотятся за персональными данными. Это серии и номера паспортов, реквизиты банковских карт и счетов, пароли для входа в электронную почту, платежную систему и аккаунты в социальных сетях.

Фишинг - кража любых персональных данных, владение которыми позволяет преступникам получать выгоду. Персональную информацию мошенники используют для получения доступа к аккаунтам, к которым привязаны банковские карты, что позволяет похищать с их счетов денежные средства.