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Житель Заводоуковского городского округа стал жертвой телефонных мошенников

Происшествия, 14:04 08 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 90 тыс. рублей похитили с банковской карты жителя Заводоуковского городского округа мошенники. 41-летний мужчина из села Сосновка стал жертвой лжеработников банка.

Как сообщают в УМВД России по Тюменской области, по словам потерпевшего, в течение часа на его мобильный телефон с четырех разных московских номеров звонил неизвестный, который представлялся сотрудником службы безопасности банка.

Звонивший заявил, что кто-то пытается заблокировать счет жителя Сосновки. Злоумышленник попросил сообщить данные кредитной карты якобы для решения проблемы. Мужчина сообщил все данные, включая срок действия, трехзначный номер с оборотной стороны и пароль из sms-сообщения. Когда пришло уведомление, что с привязанной к мобильному банку кредитной карты списаны денежные средства, гражданин понял, что стал жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до шести лет.

Сотрудники полиции призывают граждан в подобных ситуациях не поддаваться панике и ни в коем случае не сообщать незнакомым лицам свои персональные данные и данные банковских карт.

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# банковские карты , Заводоуковский городской округ , мошенничество

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