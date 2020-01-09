Тюменцев предупреждают о новом виде мошенничества у банкомата

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С новой схемой мошенников можно столкнуться у банкомата, когда человек стоит в очереди, предупреждает МВД.

Человек, который обслуживался перед "выбранной жертвой", уходя, якобы забывает забрать свою карту из устройства. Следующий в очереди человек, как правило, достает карту, чтобы самому произвести услугу.

Тут же возвращается мошенник с намерением забрать свою карту. Благодарит за то, что ему вернули карту, называет "благородным спасителем". Однако уже через несколько минут начинается новая актерская игра - мужчина вдруг решает проверить баланс и начинает доказывать, что у него пропало 3,6,10,50 тыс. рублей и банковская операция совершена именно "5 минут назад". Как правило, такое давление оказывается на женщин и пожилых людей, которые, чувствуя растерянность в большой очереди поддаются давлению мошенника.

Параллельно появляется актер номер два – свидетель, который подтверждает слова мошенника, доказывая, что лично видел, как извлекли из ячейки деньги. Оба гражданина давят на растерявшегося человека, начинают "вызывать полицию", при этом оперируют тем, что на карте остались отпечатки пальцев.

В данном случае полиция рекомендует:

1. попросить показать конкретную дату и время проведенной операции (это можно сделать в банкомате, выведя информацию на экран или распечатав детализацию);

2. самим вызывать полицию. У мошенников сразу появятся "срочные дела".

Дарья Ларина