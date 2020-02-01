Жительница Югры отдала два миллиона рублей ясновидящим

| Фото: Министерство внутренних дел РФ ВК | Фото: Министерство внутренних дел РФ ВК

61-летняя жительница п. Пойковский Ханты-Мансийского автономного округа занимала у односельчан деньги и взяла кредит, чтобы перевести 2 млн рублей лжецелителям, запугавшим ее порчей и проклятиями, сообщает отдел МВД по Нефтеюганскому району.

Сотрудники МВД выяснили, что в конце января пенсионерка посмотрела телепередачу, где рассказывали об услугах "экстрасенса", и решила воспользоваться ими, чтобы помочь родственникам в лечении. Женщина позвонила по указанным в передаче номерам и попросила о помощи.

Лжецелители запугали женщину проклятиями и порчей. Для снятия всех недугов понадобилось несколько сеансов... Женщина переводила "целителям" денежные средства, которые брала в долг у односельчан. Также заявительница оформила кредит на сумму 250 тыс. рублей. В общей сложности югорчанка перевела на счета злоумышленников более чем 2 млн рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело, найдя в нем признаки мошенничества.