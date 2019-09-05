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Банк России объявил прием заявок на стажировку для студентов

Общество, 15:49 05 сентября 2019

"Tyumen Case School" | Фото: "Tyumen Case School"

Прием заявок студентов на стажировку начался со 2 сентября, сообщает Банк России.

Стажировка рассчитана на учащихся очной формы обучения последнего курса бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Банк России рассматривает заявки студентов экономических и финансовых специальностей, а также будущих юристов, математиков, аналитиков, IT-специалистов, специалистов по информационной безопасности, журналистов и других.

После заполнения заявки кандидатам будет предложено пройти онлайн-тестирование, затем центр оценки и собеседование.

Молодые специалисты смогут получить практический опыт в подразделениях центрального аппарата Банка России в Москве, а также в Региональном центре развития в Томске. Стажировка оплачивается и рассчитана на шесть месяцев с возможностью работать 20 или 40 часов в неделю. Окончание приема заявок – 1 ноября. Начало стажировки – февраль 2020 года.

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# Банк России , стажировка , студенты

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