Банк России объявил прием заявок на стажировку для студентов
Прием заявок студентов на стажировку начался со 2 сентября, сообщает Банк России.
Стажировка рассчитана на учащихся очной формы обучения последнего курса бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Банк России рассматривает заявки студентов экономических и финансовых специальностей, а также будущих юристов, математиков, аналитиков, IT-специалистов, специалистов по информационной безопасности, журналистов и других.
После заполнения заявки кандидатам будет предложено пройти онлайн-тестирование, затем центр оценки и собеседование.
Молодые специалисты смогут получить практический опыт в подразделениях центрального аппарата Банка России в Москве, а также в Региональном центре развития в Томске. Стажировка оплачивается и рассчитана на шесть месяцев с возможностью работать 20 или 40 часов в неделю. Окончание приема заявок – 1 ноября. Начало стажировки – февраль 2020 года.