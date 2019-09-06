Росгвардейцы спасли малыша в Тюмени

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Тюмени областного управления Росгвардии спасли четырехлетнего ребенка, который чуть не выпал из окна пятого этажа дома по ул. Таллинской днем 5 сентября.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, в 13 часов 5 минут в центр оперативного управления городского отдела вневедомственной охраны поступила информация, что в проеме окна жилого дома стоит маленький ребенок. На место незамедлительно прибыли два экипажа вневедомственной охраны; увидев в окне малыша, двое сотрудников побежали наверх. Еще один росгвардеец Ильдар Сафин попросил у жильцов дома одеяло, вместе с коллегой и гражданами растянули его под окном на случай падения ребенка.

Несколько раз постучав в запертую дверь квартиры и не дождавшись никакой реакции, правоохранители приняли решение взломать ее. Сотрудник вневедомственной охраны Вилаят Нурахмедли забежал внутрь и взял мальчика на руки. Позже в другой комнате был обнаружен его отец – мужчина крепко спал.