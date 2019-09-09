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Юные краеведы региона встретятся на осеннем занятии

Общество, 09:35 09 сентября 2019

Дворец "Пионер" | Фото: Дворец "Пионер"

Первое осеннее занятие в школе юных краеведов "Тюменский следопыт" пройдет в конференц-зале Центра туризма и краеведения Дворца творчества и спорта "Пионер" (Перекопская, 34) 11 сентября с 14 до 15 часов 30 минут, сообщают организаторы.

В мероприятии планируется участие тюменских следопытов Тюмени, Тюменского, Исетского, Нижнетавдинского, Ярковского, Аромашевского, Юргинского, Упоровского районов.

Занятие проведет кандидат исторических наук, заведующая лабораторией социально-исторических исследований Института проблем освоения Севера Сибирского отделения Российской академии наук, доцент кафедры истории и музейного дела Тюменской государственной академии культуры и искусств Вера Клюева.

Темой обсуждения станут памятные места Тюменской области, к которым относятся не только археологические, архитектурные и исторические памятники, но и другие объекты.

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# Дворец Пионер , краеведы

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