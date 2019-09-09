Наступает осенний грибной сезон

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

С наступлением теплых дней знатоки "тихой охоты" собираются за грибами. Специалисты ожидают тот самый массовый грибной сбор, о котором мечтают многие тюменцы.

В непогожие прохладные дни около Тюмени можно было собрать много лишь белых, черных груздей и сыроежек. Через пару дней должны появиться снова белые, подосиновики, маховики и маслята.

Кстати, в Центральной России лето 2019 года было самым грибным за последние 50 лет.

Александр Лабыкин