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Наступает осенний грибной сезон

Общество, 16:43 09 сентября 2019

фото: ИА "Тюменская линия"

С наступлением теплых дней знатоки "тихой охоты" собираются за грибами. Специалисты ожидают тот самый массовый грибной сбор, о котором мечтают многие тюменцы.

В непогожие прохладные дни около Тюмени можно было собрать много лишь белых, черных груздей и сыроежек. Через пару дней должны появиться снова белые, подосиновики, маховики и маслята.

Кстати, в Центральной России лето 2019 года было самым грибным за последние 50 лет.

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия" ﻿

Александр Лабыкин

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# грибы

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