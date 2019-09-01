В Тюмени завершают благоустройство двора в Заречном проезде

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Благоустройство двора по Заречному проезду, 4 начнется в ближайшее время в Тюмени. На территории завершается замена инженерных сетей. Ход работы проинспектировал глава города Руслан Кухарук, сообщает администрация Тюмени.

Во дворе уже смонтировано игровое оборудование для двух площадок. После ремонта сетей обустроят и спортивную. Проезды расширят до 5,5 м, количество парковочных мест увеличится до 43, прежде их было 12. У дома появится освещение и большая горка.

Подрядная организация должна завершить благоустройство двора к 30 октября, но подрядчики рассчитывают выполнить работу раньше предусмотренного контрактом срока.