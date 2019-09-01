Инициативы в поддержку нацпроекта "Демография" презентуют в Тюмени

| Фото: мультицентра «Моя территория» | Фото: мультицентра «Моя территория»

Инициативы в поддержку нацпроекта "Демография" тюменская молодежь презентует заместителю губернатора Тюменской области Ольге Кузнечевских 17 сентября, начало в 11 часов, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Финалисты конкурса управленческого резерва "Команда Урала" предлагают провести культурно-исторический квест для старшего поколения, бизнес-курсы для женщин в декрете и спортивные турниры для сотрудников заводов.

Конкурс "Команда Урала" проходил с февраля по июнь 2019 года. Из 3 тыс. 800 человек до финала дошли и стали победителями 111, из них 22 - представители Тюменской области.

В команду региона вошли семь представителей из Тюмени, Заводоуковска и Тобольска. Среди них директора Центра семейных и молодежных инициатив "База героев", специалисты регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", сводно-аналитического отдела Счетной палаты, комплексного центра социального обслуживания населения, Дома детского творчества и студенты высших учебных заведений.

Участники предложили культурно-исторический квест для старшего поколения в формате open air, обучающие курсы по основам малого бизнеса для женщин в декрете, спортивные соревнования среди трудовых коллективов тюменских заводов. На встрече с заместителем губернатора лидеры получат обратную связь по предложенным инициативам.