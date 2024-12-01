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Тюменская область перейдет в 2025 году на одноуровневую систему организации местного самоуправления

Губернатор, 13:31 25 декабря 2024

правительство Тюменской области | Фото: правительство Тюменской области

На одноуровневую систему организации местного самоуправления перейдет Тюменская область в 2025 году. Позитивный опыт работы Заводоуковского и Голышмановского округов доказывает, что она более эффективна.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на расширенном заседании президиума Совета муниципальных образований Тюменской области 25 декабря.

По мнению участников встречи, у такой системы есть ряд преимуществ. Это экономия бюджетных средств, повышение инвестиционной привлекательности, а главное – более оперативное реагирование на запросы и нужды людей.

"Самое важное для нас в переходный период, чтобы жители не почувствовали никакого дискомфорта", - акцентировал внимание Александр Моор.

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Оценивая работу Совета муниципальных образований региона, Александр Моор подчеркнул, что он является эффективным инструментом для выстраивания диалога между муниципалитетами, а также важным звеном, соединяющим все уровни публичной власти.

"Взаимодействие правительства Тюменской области и Совета считаю конструктивным. Мы открыты к реализации новых идей и направлений, в том числе по оказанию содействия муниципалитетам в процессе перехода на одноуровневую систему организации местного самоуправления", - заверил глава области.

Он также поблагодарил глав муниципалитетов и всех сотрудников органов местного самоуправления за работу в 2024 году.

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# Александр Моор , местное самоуправление

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