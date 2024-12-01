В Тюменской области впервые пройдет фестиваль среди музыкантов духовых инструментов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль-конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах "Дыхание ветра" впервые пройдет в Тюмени с 15 января по 20 апреля 2025 г. На реализацию проекта авторы – детская школа искусств "Этюд" - выиграли грант 630 тыс. 177 рублей от Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль объединит более 120 юных музыкантов. Они смогут проявить себя, соревнуясь с лучшими исполнителями региона.

Большую поддержку в составлении заявки на конкурс авторы творческого события получили от специалистов проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив.

"Это будет масштабный фестиваль, который завершится гала-концертом со сводным оркестром. В него войдут все конкурсанты. Для многих детей из районов области это большая удача и счастье попасть на большую сцену. Это очень хороший проект", - считает региональный консультант проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив Анастасия Бараковских.

Важная часть проекта – мастер-классы федеральных экспертов. Их дадут президент Евразийской Ассоциации саксофонистов Никита Зимин, заведующий кафедрой медных духовых и ударных инструментов Московской консерватории Эркин Юсупов, преподаватель по классу флейты ЦМШ-АИИ "Балтийский" Григорий Афанасьев.

Это позволит не только повысить профессиональный уровень более 50 преподавателей Тюменской области, но и внедрить в практику новые методики обучения.

Сумма софинансирования на реализацию проекта "Дыхание ветра" составит 713 тыс. 307 рублей. Инициаторы фестиваля считают его общественно и культурно значимым, так как решает конкретную проблему недостатка поддержки и развития юных талантов и преподавателей по направлению духовых и ударных инструментов. Он способствует сохранению и развитию культурных традиций региона, повышает профессиональный уровень преподавателей и расширяет возможности для творческого самовыражения детей и молодежи.

Напомним, всего 27 проектов жителей Тюменской области стали победителями конкурсного отбора ПФКИ. Мероприятия в области культуры, креативных индустрий они реализуют в 2025 г.

Анжела Лебедева