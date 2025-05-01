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В Тобольске открыли местное отделение организации "Держава"

Общество, 18:38 28 мая 2025

из Telegram-канала первого заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова | Фото: из Telegram-канала первого заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова

Местное отделение региональной организации "Держава" открыли в Тобольске. Ветераны специальной операции готовы помогать другим участникам СВО и их близким, заниматься патриотическим воспитанием. Об этом сообщил первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов в своем Telegram-канале.

"Кто-то из ветеранов уже проводит личные встречи со студентами и школьниками. Также организация будет поддерживать ветеранов, решивших активно участвовать в общественно-политической жизни. В первом заседании принял участие вместе с главой Тобольска Петром Вагиным и исполнительный секретарь тобольского местного отделения партии "Единая Россия" Михаилом Никитиным", - уточнил Андрей Артюхов.

Он отметил, что поддержку по всем направлениям работы организации "Держава" и ее отделениям окажет региональное отделение Всероссийской партии. Тобольским участникам общественной организации передали "Навигатор для участников СВО и их семей", подготовленный юристом Андреем Щербининым.

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# Андрей Артюхов , Держава , Петр Вагин , СВО , Тобольск

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