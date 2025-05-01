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Сальмонеллез обнаружили в шаурме с курицей в одном из кафе Тобольска

Происшествия, 19:12 28 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Сальмонеллез обнаружили в шаурме с курицей в одном из кафе Тобольска. Всего зафиксировали шесть случаев заболевания после употребления этого блюда, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

"В период с 22 по 24 мая в Тобольске было зарегистрировано шесть случаев заболевания сальмонеллезной инфекцией после употребления в пищу шаурмы с мясом курицы, приобретенной в предприятии общественного питания "Хлебушек"", - уточняется в сообщении.

Специалисты территориального управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах провели санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении индивидуального предпринимателя Н. С. Лоцан. По результатам которого управление временно приостановило работу предприятия общественного питания. По решению городского суда – на 30 дней.

Кроме того, выяснилось, что собственник кафе, не уведомил управление о начале производства кулинарной продукции.

В управлении отметили, что для разъяснительной работы 5 июня в администрации Тюмени проведут семинар для предприятий общественного питания и предприятий, оказывающих услуги по доставке населению пищевых продуктов. Среди обсуждаемых вопросов - соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, безопасность пищевой продукции, оказание услуг по доставке населению пищевых продуктов.

Подробная информация о мероприятии разместят на официальном сайте управления в разделе "Помощь предпринимателям".

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# Управление Роспотребнадзора

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