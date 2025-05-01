Пострадавшие в паводок ишимцы могут обратиться в страховую компанию за выплатами

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Заявления от клиентов, дома и имущество которых пострадали во время паводка в Ишимском районе Тюменской области, ожидает страхования компания "Росгосстрах". Страховым событиям в регионе присвоен статус "массовый убыток". Урегулирование происходит по упрощенной схеме, и клиентам не нужно предоставлять справки из компетентных органов — их "Росгосстрах" собирает самостоятельно, сообщает пресс-служба компании.

"Наша компания страхует дома и имущество своих клиентов, в том числе от природных бедствий: сильного ветра, наводнений, града, землетрясений. Выплаты после паводка условно можно разделить на две категории: относительно небольшие суммы за ущерб после подтопления и более крупные, если из-за паводка каким-либо разрушениям подвергся сам дом и застрахованные постройки на участке", - сказал директор тюменского филиала "Росгосстраха" Андрей Жуланов.

Напомним, получить страховую выплату могут лишь те, кто заранее подумал о защите своих финансовых рисков: если в регионе уже сложилась опасная ситуация, и вода вот-вот подступит к дому, то, в соответствии с Гражданским кодексом заключить страховой договор будет невозможно. Имущество можно застраховать от события, которое имеет вероятностный характер, то есть, может наступить, а не уже наступило или обязательно наступит.

Заявить о страховом событии и проконсультироваться можно, позвонив в Единый контакт-центр компании по тел.: 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России).