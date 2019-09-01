Около ста юных тюменцев примет отделение дзюдо в "Воднике"

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Около 100 детей примет отделение дзюдо, которое открыли в детско-юношеской спортивной школе “Водник” в 2019 году, пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

В школе будут работать пять групп, открытых в рамках муниципального задания, и одна группа на платной основе – для ребят четырех-шести лет. Тренировать спортсменов будет мастер спорта, призер первенств России, победитель чемпионата России среди ветеранов Алексей Коренев.

"Теперь у ребят есть все, чтобы пойти по стопам лучших дзюдоистов Тюменской области и превзойти их результаты", – пояснил на открытии президент Областной федерации дзюдо Сергей Кушков.

В перспективе в ДЮСШ "Водник" планируют увеличить число тренеров – это позволит отделению дзюдо набрать больше новых учеников. "Из этого зала выходят чемпионы, поэтому я уверен, что у тех, кто будет здесь заниматься дзюдо, большое будущее. Ребятам повезло – для тех, кто в Тюменской области хочет заниматься спортом, создаются все условия", – рассказал начальник отдела по спорту городского департамента по спорту и молодежной политике Сергей Борисевич.

Депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова отметила, что дзюдо в Тюменской области уделяется огромное внимание, федерации и школам оказывается существенная поддержка – и со стороны правительства региона, и со стороны регионального парламента. “Благодаря этой поддержке область воспитала многих чемпионов, известных во всем мире”, – сказала Ольга Швецова и пожелала ребятам спортивных побед, а тренеру – терпения и одаренных воспитанников.

Кроме того, депутат отметила благодарственными письмами и подарками тренеров ДЮСШ "Водник" по художественной гимнастике, кикбоксингу и ушу.

Напомним, ранее в спортшколе "Водник" отделение дзюдо уже существовало. Оно закрылось в 1995 году. Отделение дзюдо в детско-юношеской спортивной школе "Водник" открыли благодаря поддержке руководителя регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия", депутата Тюменской областной думы Ольги Швецовой, региональной федерации дзюдо и департамента по спорту и молодежной политике администрации города.