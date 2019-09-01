Виталий Ерохин представляет Тюменскую область на Всероссийском конкурсе "Учитель года-2019"

| Фото: teacherofrussia.edu.ru | Фото: teacherofrussia.edu.ru

Всероссийский конкурс "Учитель года России-2019" организован на высшем уровне. Я буду давать урок в математической школе им. Ибрагимова Грозного 25 сентября. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил обладатель звания "Педагог года Тюменской области-2019", учитель физики тюменской школы № 88 Виталий Ерохин.

Благодаря победе на городском и региональном уровнях, тюменец Виталий Ерохин, педагогический стаж которого шесть лет, получил путевку на XXX Всероссийский конкурс профессионального мастерства, который в 2019 году проходит в столице Чеченской Республики - Грозном. Педагоги из 85 регионов страны съехались сюда 20 сентября. По словам учителя физики школы № 88 Тюмени, город поразил своей красотой и гостеприимством.

"Нас возят на разные экскурсии, показывают традиции, обычаи Чечни. 22 сентября мы участвовали в открытии мероприятия. Нас приветствовал глава Республики – Рамзан Кадыров. Побывали в его резиденции. Я невероятно удивлен гостеприимством этой страны, это словно другой мир", - говорит Виталий Ерохин.

Сейчас тюменский учитель физики готовится к открытому уроку, который расписан поминутно: проект урока – 15 минут, 35 минут – сам урок, завершается все пятиминуткой самоанализа и ответов на вопросы членов жюри.

"Я даю этот урок самым последним в списке, как это было в Тюмени, потом на региональном этапе. В этом есть свои плюсы и минусы. Я усиленно готовлюсь. Думаю, все пройдет хорошо", - сказал конкурсант.

Учителям - участникам всероссийского конкурса предстоит также провести внеучебное занятие. Его направление и школьный класс определятся в ходе жеребьевки. Это будет 28 сентября. По итогам конкурсных испытаний, которые продолжатся до 3 октября будут отобраны 15 лауреатов. А имя победителя объявят на сцене Государственного Кремлевского дворца 4 октября.

За ходом очных туров "Учитель-профессионал", "Учитель-мастер" и "Учитель-лидер" в режиме реального времени можно следить на сайте.

Как заметил Виталий Ерохин, его поддерживают родные, коллеги, и сами участники конкурса стараются друг друга подбадривать, ведь главное - это не победа, а бесценный опыт общения, обмена опытом.

Анжела Лебедева