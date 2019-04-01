Виталий Ерохин получил звание "Учитель года Тюменской области"

| Фото: ТОГИРРО | Фото: ТОГИРРО

Учитель физики тюменской школы № 88 Виталий Ерохин стал победителем в номинация "Учитель года" конкурса "Педагог года Тюменской области – 2019", сообщает региональный департамент образования и науки.

Торжественная церемония закрытия областного этапа и награждения победителей прошла в Тюменской филармонии 13 апреля.

В 2019 году конкурс проходил в 29 раз. В шести номинациях (учитель, воспитатель, психолог, мастер, дефектолог, педагогический дебют) участвовали 95 лучших педагогов из всех муниципалитетов региона.

Они проводили открытые уроки, методические семинары и классные часы, давали мастер-классы, представляли образовательные проекты.

В 2019 году возможность показать свое мастерство и поделиться опытом впервые появилась у дефектологов и молодых педагогов. Так, в номинации "Учитель-дефектолог" выступили педагоги специальных и коррекционных детских садов, школ и интернатов. В направлении "Педагогический дебют" свежим взглядом и современными методиками делились молодые воспитатели и учителя.

По итогам состязаний звание "Мастер года" завоевала Мария Соснина из Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса.

Лучшим воспитателем региона стала Залия Шаяхметова из Каскаринского детского сада Тюменского района.

В номинации "Педагог-психолог" победу присудили Раисе Кузнецовой из тюменского детского сада №3.

В номинации "Педагогический дебют" победу одержала учитель русского языка и литературы из тюменской школы № 48 Полина Глазунова.

Лучшим дефектологом признали Елену Брылину из детского сада № 133 Тюмени.