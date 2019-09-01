Самый танцующий детский сад выбрали в Тюменской области

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Диплом первой степени по итогам конкурса "Самый танцующий коллектив" получил хореографический коллектив "Каблучок" детского сада № 25 Тюмени, сообщает региональный департамент образования и науки.

Дипломом лауреата первой степени и денежным сертификатом на 150 тыс. рублей награжден хореографический коллектив "Талант", детсада № 135 Тюмени.

В 2019 году конкурс собрал 35 организаций, а это более 360 человек из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Юргинского, Армизонского, Казанского, Заводоуковского, Тюменского, Упоровского и Ярковского районов.

На суд жюри и виртуальных зрителей на электронной площадке портала "Детские сады Тюменской области" были представлены 35 танцевальных композиций.

"Танцевальный творческий конкурс - значимое событие в жизни коллективов дошкольных организаций. В созданные хореографические ансамбли влились люди разных профессий, работающие в детских садах, смогли раскрыть и реализовать свой творческий потенциал. Многие руководители отметили, как изменилась атмосфера, как регулярные репетиции, подготовка костюмов помогла сдружиться, получить радость от совместного творчества и возможности танцевать даже не ради победы", - рассказала заведующая сектором дошкольного образования департамента образования и науки Тюменской области Наталья Гребёнкина.