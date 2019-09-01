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УФССП: более десятка автомобилей арестованы из-за задолженности

Происшествия, 14:43 26 сентября 2019

r72.fssprus.ru/ | Фото: r72.fssprus.ru/

11 автотранспортных средств были арестованы в счет погашения задолженности в ходе рейда судебных приставов и госавтоинспекторов в Тюмени 25 сентября, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Всего комплекс "КРИС-П" выявил для остановки 86 автомобилей должников. На месте рейда по pos-терминалу граждане оплатили 143 тыс. рублей, 94 тыс. из которых оказались выплатами по штрафам ГИБДД, 90 исполнительных производств судебные приставы окончили фактическим исполнением.

"Фольксваген-Гольф" увезли на штраф стоянку за восьми миллионный долг по различным кредитам тюменки, которая, кстати, пыталась еще скандалить на "неправомерные действия приставов", - рассказали приставы.

Тюменка на месте оплатила 30-тысячный штраф за своего приятеля, который получил его за езду в нетрезвом состоянии.

Были остановлены и алиментщики. Так мужчина, который забыл о штрафе ГИБДД, оплатил на месте 2 тыс. рублей, а вот про алименты своим детям так и сказал: "Выплачиваю добросовестно, своевременно, ведь кровь моя, дети мои! И не важно, со мной живут или с бывшей женой. Ведь они не виноваты в наших с ней отношениях!".

Тщетно пытался скрыться от правоохранителей водитель ВАЗ-2105, в итоге который не смог предъявить своих документов. Это оказался юноша 18 лет, не имеющий водительского удостоверения. Его "пятерку" эвакуировали, выдадут автомобиль только владельцу после оплаты штрафа.

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# ГИБДД , рейд , судебные приставы , штрафы

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