Александр Моор: туристическая отрасль динамично развивается в регионе

| Фото: администрации Тобольска | Фото: администрации Тобольска

Туристическая отрасль сегодня одна из самых динамично развивающихся в регионе. В 2018 году область вошла в десятку лучших субъектов страны по итогам Всероссийского рейтинга в сфере туризма.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников отрасли и жителей региона с Международным днем туризма.

По словам главы региона, с каждым годом обновляется инфраструктура, открываются новые отели, рестораны, объекты показа. Для привлечения внимания к культурному и историческому наследию проводится активная работа по созданию брендов, турмаршрутов, экскурсионных программ, реализуются новые современные востребованные проекты.

Тюменская область становится ежегодным участником крупных международных выставочных мероприятий. Креативный формат презентации региона не раз отмечался федеральными экспертами туристской индустрии.

"Уверен, что это не предел наших возможностей и нам есть куда стремиться. Тема Сибири, ее первых городов, великих личностей, освоения нефтегазовой провинции, уникальных промыслов и множество других направлений могут найти отражение в новых творческих проектах. Успехи и достижения в сфере туризма – это, безусловно, заслуга профессионалов, работающих в этой сфере. Благодаря вашей компетентности, энергии, нацеленности на результат и неравнодушию к выбранному делу наш регион становится все более привлекательным и гостеприимным для туристов. Желаю вам здоровья, счастья, реализации всех задуманных ярких идей, а тюменцам – новых путешествий и удивительных открытий в нашем родном краю!", - сказал Александр Моор.