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В Тюмени случился пожар на территории исправительной колонии

Происшествия, 13:48 28 сентября 2019

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Сигнал о возгорании в исполнительной колонии № 4 по ул. Авторемонтной поступил оперативному дежурному Единой дежурно-диспетчерской службы Тюмени в 11 часов 36 минут 28 сентября.

По данным регионального МЧС, на территории ИК № 4 произошло возгорание кровли крыши кирпичного двухэтажного здания размером 15 на 20 метров. В 11 часов 43 минуты прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.

"Горела крыша административного здания. По предварительным данным, площадь пожара составила около 70 квадратных метров. Пострадавших нет, соответственно, эвакуация не проводилась. Пожар локализован, сейчас производится проливка конструкций зданий", - сообщил начальник пресс-службы УФСИН России по Тюменской области Василий Журавлёв.

На тушении пожара работало 73 человека и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России по Тюмени – 63 человека и 24 единицы техники.

Пожар был ликвидирован в 12 часов 54 минуты. Огнем была повреждена 300 кв. м кровли. Причина и ущерб устанавливаются.

Ирина Ромашкина

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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