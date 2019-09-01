Виталий Ерохин стал лауреатом конкурса "Учитель года России-2019"

| Фото: Министерство просвещения РФ | Фото: Министерство просвещения РФ

Учитель физики и основ безопасности жизнедеятельности тюменской школы №88 Виталий Ерохин стал лауреатом Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2019". Имена 15 лауреатов стали известны 28 сентября в Грозном, где проходит очный этап федерального конкурса, сообщает Минпросвещения России.

Виталий Ерохин, педагогический стаж которого шесть лет, получил путевку на XXX Всероссийский конкурс профессионального мастерства благодаря победе на городском и региональном уровнях.

Помимо педагога из Тюмени в число лауреатов вошли также представители Волгограда, Воронежа, Санкт-Петербурга, Севастополя, Ярославской, Новгородской, Омской областей и других регионов страны.

По словам заместителя Минпросвещения РФ Виктора Басюка, ключевым звеном в системе образования был и остается учитель.

"Нам очень нужно ваше творчество, ваш профессионализм", – отметил он, напомнив, что каждый финалист уже является победителем.

Имя победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2019" объявят на сцене Государственного Кремлевского дворца 4 октября.