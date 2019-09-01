Тобольский пенсионер купил в Интернете несуществующий лодочный мотор

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мошенников, обманувших пенсионера в Тобольске, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

69-летний пенсионер решил приобрести в Интернете лодочный мотор. Созвонившись с продавцом, мужчины обговорили условия сделки. Тоболяка заверили, что товар будет доставлен транспортной компанией, но для этого необходимо полностью оплатить покупку. Когда потерпевший перевел злоумышленнику более 34 тыс. рублей, мошенник на связь больше не выходил. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские рекомендуют гражданам не совершать предоплату за товар, особенно если имущество продается в другом городе или регионе.