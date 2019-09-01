Определены победители спиннингового турнира "Клевое место"

| Фото: федерация рыболовного спорта Тюменской области | Фото: федерация рыболовного спорта Тюменской области

Около трехсот человек собрал спиннинговый турнир "Клевое место", который прошел на берегу Туры вблизи с. Чикча.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" председатель региональной федерации рыболовного спорта Игорь Савиных, на старт турнира вышли 186 рыбаков. В итоге победителем и обладателем моторно-гребной лодки стал Денис Галичанский из пос. Винзили, вес его щуки - 1 кг 445 гр.

В номинации "Самый мудрый рыбак" признан победителем Владимир Зайцев, 1939 года рождения.

"Самый удивительный улов" был зафиксирован у Анастасии Задуминой, которая выловила из водоема фидерную оснастку. В номинации "Самый юный рыбак" отмечен Егор Тарасюк 2013 г.р.

Всех участников турнира ожидали свежая, ароматная уха, горячий чай и солдатская каша.

Анжела Лебедева