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Фрагменты из оперы "Травиата" прозвучат в музее Словцова

Общество, 08:29 02 октября 2019

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Фрагменты из оперы Джузеппе Верди "Травиата" в переложении для фортепиано в четыре руки исполнит дуэт ТГИК – Ольга Аскарова и Светлана Грауберг в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 3 октября в 16 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

"Травиата" впервые была представлена публике 6 марта 1853 года в оперном театре "Ла Фениче" в Венеции потерпела провал, однако, переработанная, вскоре стала одной из знаменитейших и популярнейших опер. Премьера второй редакции состоялась 6 мая 1854 года в Венеции, в Театре Сан-Бенедетто. Сейчас она одна из самых популярных опер в мире.

Ольга Аскарова и Светлана Грауберг расскажут об истории появления оперы Джузеппе Верди "Травиата" и о незаурядной судьбе великого итальянского композитора.

Справки по телефону 45-35-90, 45-09-93 доб. 115. Вход свободный.

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# музей Словцова , опера , Травиата

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