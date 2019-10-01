Итоги проекта "Траектория сопровождения" подвели в Ярковском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Социальный проект "Траектория сопровождения" по созданию многоуровневой системы профилактики социального сиротства, сохранения и восстановления семейного окружения ребенка завершился в Ярковском районе. Его результатами ярковцы делились на большой конференции с участием представителей муниципалитетов юга Тюменской области.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Чтобы обеспечить комфортный психологический климат в семьях группы риска, оказать правовую, педагогическую, медико-социальную помощь, сплотить детей и родителей в замещающих семьях, в Ярковском районе привлекли не только представителей ведомств системы профилактики, но и волонтеров, в том числе серебряного возраста. Созданная программа была представлена на Всероссийском грантовом конкурсе и получила около 2 млн рублей от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Проект стартовал в апреле 2018 года.

"Ради общей цели мы объединили силы социальной защиты, образования, культуры, спорта, молодежной политики, глав сельских поселений, общественных объединений, ветеранов и депутатов, предпринимателей, представителей духовенства и силовиков. Мы смогли дать старт новым подпроектам - содружеству "Согреем детские сердца" и "Пространство развития", направленных на самоопределение и профориентацию несовершеннолетних. Теперь, когда проект "Траектория сопровождения" завершается, нам нужно решить вопрос с дальнейшим финансированием. У нас есть наработки и это опора для старта новых программ", - сказала заместитель главы Ярковского района по социальным вопросам Любовь Полякова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 80 семей приняли участие в проекте "Траектория сопровождения". Каждая получила наставника - человека, который мог бы стать поддержкой, советчиком и примером для подростков и их родителей. Одним из таких помощников стала юрист Эльмира Татаркина.

"Я решила, что могу быть полезной своей подопечной, потому что воспитываю дочь и знаю, как контактировать с детьми этого возраста. Я подружилась с девочкой и ее мамой. Мне легко, мы нашли контакт, общаемся, они обращаются ко мне за советом, консультацией, помощью. Иногда бывают недопонимания, когда зовем на мероприятия, а ребенок не хочет идти, но это особенности возраста, нужно уметь сглаживать ситуацию", - рассказала Эльмира Татаркина.

Работа с семьями - участниками проекта проходила по разным направлениям. Профессиональные психологи провели для родителей тренинги, мамы и папы могли получить также онлайн-консультации. Занятия у специалистов были организованы и для детей. Ярковцев пригласили на совместный семейный отдых: провели спартакиаду, туристический фестиваль, игры, конкурсы и выставки, в учреждениях района была активизирована кружковая работа с детьми. Как и чему учились участники проекта, гости конференции смогли узнать на мастер-классах.

| Фото: департамента социального развития Тюменской области | Фото: департамента социального развития Тюменской области

"За полтора года реализации инновационного проекта "Траектория сопровождения", положительная динамика наблюдается у 39 семей, ранее находившихся в социально опасном положении - это более 40 процентов семей данной категории. Лечение от алкогольной зависимости прошли 29 родителей, продолжительная ремиссия у 11 человек. Оказано содействие в трудоустройстве 12 гражданам", - сообщила начальник отдела социальной защиты населения Ярковского района Елена Колчанова.

| Фото: департамента социального развития Тюменской области | Фото: департамента социального развития Тюменской области

Профессионализм и командный дух авторов и исполнителей проекта отметила начальник межрайонного управления социальной защиты населения по Тобольскому, Ярковскому районам Вера Ермилова. Она подчеркнула, что Ярковский район провел большую работу и получил важный опыт, который может быть полезен коллегам с других территорий.

| Фото: департамента социального развития Тюменской области | Фото: департамента социального развития Тюменской области

"Ярковский район смог привлечь федеральные деньги и осуществил большой проект, в котором прослеживается многоуровневый подход к решению задачи. Это начало большого пути. Хочу посоветовать СО НКО, чтобы вы не боялись заходить в президентские гранты и привлекать деньги. Нам нужно реализовывать нацпроекты и развивать территорию. Все в наших руках", - призвала участников конференции Вера Ермилова.

| Фото: департамента социального развития Тюменской области | Фото: департамента социального развития Тюменской области

Между тем, с окончанием проекта "Траектория сопровождения" работа с семьями не заканчивается. В частности, одним из его "наследников" станет проект по наставничеству для подростков района.

Татьяна Ковалева