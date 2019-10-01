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Роспотребнадзор рекомендует носить маски для профилактики гриппа

Общество, 17:39 01 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Использовать одноразовую медицинскую маску в качестве эффективной меры профилактики гриппа советуют специалисты Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что вирусы гриппа передаются преимущественно воздушно капельным путем, когда инфицированные люди говорят, чихают или кашляют. С воздухом эти капли могут попасть на поверхность слизистой оболочки верхних дыхательных путей людей, которые находятся рядом с вирусовыделителем.

Заражение может происходить в результате непосредственного или косвенного контакта здорового человека с респираторными выделениями инфицированного.

Использование одноразовой медицинской маски предотвращает попадание в организм здорового человека капель респираторных выделений, которые могут содержать вирусы, через нос и рот.

Маску стоит надевать во время ухода за больным гриппом членом семьи, при посещении больниц и людных мест. Использовать маску повторно недопустимо. Менять ее необходимо каждые три часа. Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую.

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# грипп , Роспотребнадзор

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