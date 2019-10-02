Прокурором Тюменской области назначен Владислав Московских
Прокурором Тюменской области назначен на пятилетний срок старший советник юстиции Владислав Московских, сообщает региональная прокуратура.
Соответствующий указ подписал президент России 30 сентября.
Владислав Московских родился в 1981 г. в Свердловске. С 1998 по 2003 г. обучался в Уральской государственной юридической академии. В органах прокуратуры проходит службу с 2002 года последовательно занимая должности помощника прокурора, старшего помощника прокурора Кировского района Екатеринбурга, заместителя прокурора Октябрьского района Екатеринбурга, прокурора Чкаловского района Екатеринбурга. С 1 апреля 2016 г. приказом Генерального прокурора Российской Федерации был назначен заместителем прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.