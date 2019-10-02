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Прокурором Тюменской области назначен Владислав Московских

Общество, 12:10 02 октября 2019

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Прокурором Тюменской области назначен на пятилетний срок старший советник юстиции Владислав Московских, сообщает региональная прокуратура.

Соответствующий указ подписал президент России 30 сентября.

Владислав Московских родился в 1981 г. в Свердловске. С 1998 по 2003 г. обучался в Уральской государственной юридической академии. В органах прокуратуры проходит службу с 2002 года последовательно занимая должности помощника прокурора, старшего помощника прокурора Кировского района Екатеринбурга, заместителя прокурора Октябрьского района Екатеринбурга, прокурора Чкаловского района Екатеринбурга. С 1 апреля 2016 г. приказом Генерального прокурора Российской Федерации был назначен заместителем прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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# Владислав Московских , назначение , прокурор

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