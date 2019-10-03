Пять светофоров отключат в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять светофоров отключат в Тюмени 3 октября, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 8 до 17 часов объект на перекрестке ул. Запольной с ул. Достоевского. С 13 часов до 16 часов 30 минут отключат светофоры на пересечениях ул. Осипенко с ул. Немцова и ул. Профсоюзной. А с 13 до 17 часов - объекты на перекрестке Червишевского тракта с ул. Ставропольской и в районе школы № 69.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.