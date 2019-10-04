В Тюмени ограничат движение в связи с ремонтом дороги по улице Революции

www.tyumen-city.ru www.tyumen-city.ru

Движение транспорта ограничат с 10 октября по 22 ноября по ул. Революции на участке от дома № 138-а по ул. Мельникайте до пересечения с ул. Салехардской и по ул. Цимлянской на участке от пересечения с ул. Пышминской до пересечения с ул. Революции, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Решение принято в связи с ремонтом автомобильной дороги по ул. Революции. Автолюбителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Для транспортных средств, обслуживающих объекты в зоне ограничения, а также автомобилей граждан, работающих или проживающих в данном районе проезд будет разрешен.

Пути объезда: ул. Пышминская, ул. Колхозная, межквартальные проезды.