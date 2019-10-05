Турнир по баскетболу среди подростков пройдет в Тобольском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Турнир по баскетболу #игРАЙbasket среди подростков пройдет в селе Верхние Аремзяны 12 октября.

На соревнованиях будет 8 команд: по четыре человека в каждой. После турнира некоторым участникам присвоят спортивные разряды, а победители смогут заниматься в Детской юношеской спортивной школе Тобольского района бесплатно.

"Молодые люди часто интересуются спортом, и порой не у всех есть возможность систематично им заниматься. Речь идет не о профессиональном, а о массовом любительском спорте. Каждому хочется попробовать свои силы и испытать себя, делать это особенно приятно с командой, которая состоит из ваших друзей. Соревнования подобного плана способствуют приобщению к спортивному движению. Возможно, кто-то решит связать свою дальнейшую деятельность с этим направлением", — поделился с Moi-portal.ru руководитель проекта "Моя идея" Алексей Суворов.

На дальнейший путь развития проекта запланировано привлечение к физкультурно-спортивной деятельности не только несовершеннолетних, но и их родителей. Отметим, на реализацию турнира организаторы выиграли 57 500 рублей в конкурсе проектов "Моя идея".