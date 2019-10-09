В Ялуторовске назовут мецената года

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Победителя конкурса "Меценат года в области культуры и искусства" назовут в Ялуторовске в Мамонтовские дни, которые пройдут с 14 по 18 октября, сообщает пресс-служба администрации города.

Среди мероприятий, приуроченных к 178-летию со дня рождения известного мецената и промышленника, земляка Саввы Мамонтова, запланированы также презентация альманаха "Явлутур - городок"; научно-практическая конференция "Мамонтовы, Балакшины, Гусевы – золотой фонд сибирского купечества".

18 октября в Центре национальных культур пройдет премьера спектакля молодежного авангардного театра "Формат" - "Вниз головой".

Детская школа искусств им. С. И. Мамонтова отделение ИЗО приглашает на классный час "Наш земляк и русский меценат С. И. Мамонтов"; 15 октября в 17 часов 30 минут музыкальное отделение представит интерактивную концертную программу "Посвящение в первоклассники".

В рамках Мамонтовских дней музей "Торговые ряды" приглашает на лекцию "Савва Великолепный" и сюжетно-ролевую игру "Меценат". Молодежно-социально деловой центр представит видеофильм "Савва Мамонтов: взгляд с Ялуторовской колокольни".

Горожане и гости Ялуторовска смогут посетить передвижную выставку "С. И. Мамонтов: промышленник и меценат" На выставке представлены фотографии из семейного архива Мамонтовых.