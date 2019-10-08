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Заместитель генпрокурора РФ представил нового руководителя прокуратуры Тюменской области

Политика, 16:21 08 октября 2019

https://proctmo.ru | Фото: https://proctmo.ru

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин представил коллективу прокуратуры Тюменской области, а также органам власти, судейского сообщества, руководителям правоохранительных и контролирующих органов региона прокурора Тюменской области Владислава Московских 8 октября.

Напомним, на должность прокурора Тюменской области назначенного на должность указом президента Российской Федерации от 30 сентября на пятилетний срок, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Владислав Московских в органах прокуратуры проходит службу с 2002 года, последовательно занимая должности помощника прокурора, старшего помощника прокурора Кировского района Екатеринбурга, заместителя прокурора Октябрьского района Екатеринбурга, прокурора Чкаловского района Екатеринбурга. В 2016 году был назначен заместителем прокурора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. На должность прокурора Тюменской области Владислав Московских назначен указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2019 года на пятилетний срок. Имеет классный чин старшего советника юстиции.

Обращаясь к коллективу, прокурор области указал на приоритетные направления в работе. В их числе – защита социальных прав граждан, в том числе надзор за своевременностью выплаты заработной платы, обеспечением прав граждан при переселении из ветхого и аварийного жилья, предоставлении жилья детям-сиротам. Пристальное внимание будет уделено контролю за расходованием бюджетных средств при реализации приоритетных национальных проектов и иных целевых программ.

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# областная прокуратура , Юрий Гулягин

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