МФК "Тюмень" уступил "Барселоне" в захватывающей игре

| Фото: twitter.com/UEFAFutsal | Фото: twitter.com/UEFAFutsal

Со счетом 0:1 МФК "Тюмень" уступил "Барселоне" в рамках основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, проходящего в Литве, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Единственный гол забил Марсенио.

Как отметил главный тренер МФК "Тюмень" Игорь Путилов, в первом тайме сибиряки пропустили из-за небольшой шероховатости.

"Хочется сказать, что мы немного волновались, может быть, от этого у нас были необоснованные ошибки. Ребята затем пришли в себя. Такое состояние оно естественное, мы первый раз играем в Лиге чемпионов, - пояснил тренер. - Мы все-таки играли на победу, я видел, как горят глаза у ребят, думаю наши болельщики даже через тысячи километров видели наше желание и стремление победить".

Он добавил, что вероятнее всего тюменцам не хватило хладнокровия в завершении своих моментах.

"С "Барселоной" приятно играть, эта команда сама играет и дает играть сопернику. Завтра у нас следующая играть, нам нужно выходить и побеждать, будем делать для этого все", - сообщил Игорь Путилов.

Напомним, что футболистам "Тюмени" предстоят встречи с казахстанским "Аятом" и литовским "Витисом".