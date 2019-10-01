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Тюменский филармонический оркестр представит оперу "Пиковая дама"

Общество, 08:51 11 октября 2019

kto72.ru | Фото: kto72.ru

Оперу Петра Чайковского "Пиковая дама" впервые исполнят Тюменский филармонический оркестр, Хоровая капелла и солисты Фонда Образцовой в ДК "Нефтяник" 14 октября, начало - в 19 часов.

Как сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения, тюменская премьера оперы приурочена к 80-летию со дня рождения Народной артистки СССР Елены Образцовой.

"Пиковая дама" - одно из самых загадочных произведений русской литературы. Карточная игра, мистика, непреодолимая судьба, сумасшествие. В опере Герман влюблен в Лизу, а сама она – не бедная родственница Графини, а ее богатая наследница. Необходимость обеспечить свое положение толкает Германа к попытке узнать тайну Графини, чтобы с её помощью выиграть деньги в карты. Однако это приводит его к безумию и гибели. Лиза у композитора - сильная натура, которая жертвует своим блестящим положением во имя любви к Герману, но безумие последнего становится причиной её смерти.

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# Елена Образцова , опера , Тюменский филармонический оркестр , хоровая капелла

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