Пасмурную погоду с небольшим дождем обещают синоптики тюменцам на выходные
| Фото: ИА "Тюменская линия"
В предстоящие выходные дни - 12 и 13 октября - на юге Тюменской области будет пасмурно, пройдут небольшие осадки, сообщают синоптики Центра "Фобос".
Так, 12 октября, в течение суток небо затянут тучи. Ночью температура воздуха составит плюс 4..6 градусов. Днем плюс 8..10°, ветер юго-западный, умеренный.
13 октября также прогнозируется пасмурная погода, небольшой дождь; ночью и днем плюс 7..9 градусов. Ветер южный, умеренный. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.
Рабочая неделя с 14 октября, по прогнозу синоптиков, начнется пасмурно с дождем на фоне пониженного атмосферного давления.
Анжела Лебедева