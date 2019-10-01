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Пасмурную погоду с небольшим дождем обещают синоптики тюменцам на выходные

Общество, 13:37 11 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В предстоящие выходные дни - 12 и 13 октября - на юге Тюменской области будет пасмурно, пройдут небольшие осадки, сообщают синоптики Центра "Фобос".

Так, 12 октября, в течение суток небо затянут тучи. Ночью температура воздуха составит плюс 4..6 градусов. Днем плюс 8..10°, ветер юго-западный, умеренный.

13 октября также прогнозируется пасмурная погода, небольшой дождь; ночью и днем плюс 7..9 градусов. Ветер южный, умеренный. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

Рабочая неделя с 14 октября, по прогнозу синоптиков, начнется пасмурно с дождем на фоне пониженного атмосферного давления.

Анжела Лебедева

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