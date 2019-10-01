Тюменцев отравили в колонию за аферы с жильем умерших

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Приговор по делу о миллионных аферах с жильем умерших и дольщиков вынесен в Тюмени. Суд назначил трем подсудимым от 5 до 6 лет колонии общего режима. Они были взяты под стражу в зале суда, сообщает прокуратура Тюменской области.

Сообщница, принимавшая участие только в одном преступлении, осуждена к двум годам условно с испытательным сроком в четыре года. Также суд удовлетворил иски администрации Тюмени о возмещении вреда на общую сумму более 16 млн рублей. Еще одна соучастница аферы находится в розыске.

Напомним, с 2010 года по 2016 год группа лиц совершила в Тюмени серию афер по завладению жильем умерших граждан и дольщиков. Если квартира являлась муниципальной, то аферисты подыскивали фиктивных сожителей и инициировали в суд обращение о признании их членом семьи покойного и заключении договора социального найма. После этого квартира приватизировалась и продавалась.

Если квартира была в собственности покойного, то мошенники от имени умершего заключали договор купли-продажи с подставным лицом, потом еще раз ее перепродавали. Был установлен случай, когда аферисты от умершего продали жилье тоже умершему, потом перепродали его.

Установлены также факты отъема жилья у двух дольщиков, также нежилого помещения и трех квартир у застройщика-банкрота путем незаконного инициирования в судах общей юрисдикции и арбитражных судах исков о признании за подставными лицами права собственности на объекты недвижимости. Впоследствии объекты перепродавалась.

В ходе следствия выявлено 20 хищений квартир, один факт незаконного завладения нежилым помещением. В пяти случаях мошенникам не удалось завладеть жильем. Общая сумма ущерба составила более 38 млн рублей.