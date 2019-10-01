Ансамбль "Фиеста" Викулово победил во всероссийском конкурсе "Возьмемся за руки, друзья"

| Фото: Викуловский Дом культуры | Фото: Викуловский Дом культуры

Ансамбль "Фиеста" Викуловского районного Дома культуры стал лауреатом первой степени всероссийского фестиваля "Возьмемся за руки, друзья" в Ханты-Мансийске 11 октября.

Югра принимала Всероссийский форум народного единства с 8 по 11 октября. Его участниками стали более 700 человек из разных уголков страны, пропагандирующие традиции и обычаи коренных народов. Завершился форум Гала-концертом, в котором Тюменскую область представил коллектив из Викулово.

"Два номера отправляли на конкурс для презентации – русский народный танец "Плетень" и карякский стилизованный танец "Звенящие тучейки". По итогам нас пригласили с карякским танцем. Мы стали лауреатами первой степени, диплом нам вручали на Гала-концерте", - рассказала в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия" художественный руководитель ансамбля "Фиеста" Елена Шубина.

| Фото: Викуловский Дом культуры | Фото: Викуловский Дом культуры

Расходы на поездку танцоров взяли на себя региональный департамент культуры и администрация Викуловского ДК.

По словам Елены Шубиной, впечатления от участия в конкурсе в столице Югры положительные. "Дети счастливы, организация хорошая. На Гала-концерте эмоций было много, некоторые девочки даже поплакали от счастья. Довольны и выступлением, и поездкой", - говорит она.

2019 год для викуловских танцоров богат на достижения. На всероссийском конкурсе в Саратове они заняли третье место. На "Алмазных гранях" в Екатеринбурге стали первыми. Теперь вот победа в Югре.

| Фото: Викуловский Дом культуры | Фото: Викуловский Дом культуры

Ансамбль "Фиеста" в 2019 году отметил десятилетие со дня основания. Держать высокий уровень выступления на престижных сценах страны помогает трудолюбие участниц, уверена художественный руководитель: "Благодаря труду детей нам удается быть первыми. Они ответственные, ни одну репетицию не пропускают. Они умеют выкладываться на все сто".

Впереди у "Фиесты" участие в I региональном фестивале любительских коллективов в Ялуторовске 19 октября. А еще, говорит Елена Шубина, они готовы попробовать силы во всероссийском конкурсе "Весна священная".

"На "Весну священную" отправили заявку, видео на две номинации: народный стилизованный и народный танец. Надеемся, что попадем на этот престижный конкурс", - сказала Елена Шубина.

Анжела Лебедева