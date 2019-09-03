Продолжается прием заявок на конкурс танца "Весна священная"

| Фото: "Весна священная" Всероссийский Конкурс во ВКонтакте | Фото: "Весна священная" Всероссийский Конкурс во ВКонтакте

Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе в рамках Национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная" продлен до 20 сентября 2019 года.

Он пройдет в три этапа: заочный и очный региональные этапы, итоговый соберет лучших в Москве.

По словам организаторов, в восьми федеральных округах будут созданы центры работы региональных экспертов. Так, в Уральском округе такие площадки появятся в Екатеринбурге, Тюмени, Ханты-Мансийске, Челябинске и Кургане.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку на электронный адрес оргкомитета: vesnakonkurs@mail.ru, вместе с которой направляются видеозаписи танцевальных номеров продолжительностью не более четырех с половиной минут. Указать в теме письма названия федерального округа и ближайшего города, где есть центр работы региональных экспертов.

Напомним, этот культурно-просветительский и образовательный проект создан Благотворительным фондом содействия развитию хореографического и изобразительного искусства "Илзе Лиепа" и проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Он опирается на богатые традиции балетной династии Лиепа, носит долгосрочный характер и призван оказать существенное влияние на повышение уровня детского и юношеского любительского танцевального творчества в Российской Федерации.

Подробную информацию и документы можно найти на документы на странице конкурса во ВКонтакте, на официальном сайте БФ "Илзе Лиепа", а также сайтах партнеров и страницах Фонда в социальных сетях.