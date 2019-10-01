Хореографический ансамбль "Каприз" примет участие в конкурсе "Весна священная"

| Фото: группа "Весна священная" во Вконтакте | Фото: группа "Весна священная" во Вконтакте

Хореографический ансамбль "Каприз" из пос. Прииртышский Тобольского района примет участие во Всероссийском конкурсе "Весна священная".

Как рассказал художественный руководитель коллектива Константин Симанов, активная подготовка к конкурсу уже началась.

"Ансамбль "Каприз" - лауреат всероссийских и международных конкурсов. У коллектива богатый репертуар, как раз сейчас выбираем лучшие номера для участия. Идут постоянные репетиции, параллельно ансамбль участвует в различных конкурсах. 12 октября мы примем участие в конкурсе "Вершина творчества" в Тюмени. Если те номера, которые мы планируем там показать, и если зайдут хорошо, то с ними будем заявляться на "Весну священную", - отметил Константин Симанов.

Отметим, что прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе в рамках Национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная" продлен до 30 октября. Конкурс пройдет в три этапа: заочный и очный региональные этапы, итоговый соберет лучших в Москве.

В восьми федеральных округах будут созданы центры работы региональных экспертов. В Уральском округе такие площадки появятся в Екатеринбурге, Тюмени, Ханты-Мансийске, Челябинске и Кургане.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку на электронный адрес оргкомитета: vesnakonkurs@mail.ru, вместе с которой направляются видеозаписи танцевальных номеров продолжительностью не более четырех с половиной минут. Нужно обязательно указать в теме письма названия федерального округа и ближайшего города, где есть центр работы региональных экспертов.

Напомним, этот культурно-просветительский и образовательный проект создан благотворительным фондом содействия развитию хореографического и изобразительного искусства "Илзе Лиепа" и проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Он опирается на богатые традиции балетной династии Лиепа, носит долгосрочный характер и призван оказать существенное влияние на повышение уровня детского и юношеского любительского танцевального творчества в Российской Федерации.

Подробную информацию и документы можно найти на документы на странице конкурса, на официальном сайте БФ "Илзе Лиепа", а также сайтах партнеров и страницах Фонда в социальных сетях.

Евгений Новосёлов