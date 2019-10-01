Более ста тысяч человек заявились на конкурс "Лидеры России 2020"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более 100 тыс. заявок из всех регионов России и 20 стран мира подали на конкурс "Лидеры России", отметка была преодолена утром 15 октября, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

С начала регистрации на конкурс "Лидеры России 2020" через сайт ЛидерыРоссии.рф от Центрального Федерального округа пришло 35,2% всех заявок. На втором месте — Приволжский федеральный округ (16,8%). Далее идут Северо-Западный (13,1%), Уральский (9,7%), Сибирский (9,3%), Южный (8,6%), Дальневосточный (4,2%) и Северо-Кавказский (3,1%) федеральные округа.

"За 10 дней с момента старта третьего сезона конкурса "Лидеры России" мы получили более 100 тысяч заявок из всех регионов России и 20 зарубежных стран. Заявки на конкурс будут принимать до 23 часов 59 минут 27 октября 2019 года. До окончания заявочной кампании всем участникам помимо биографической анкеты необходимо записать видеоинтервью. Просим конкурсантов не откладывать выполнение этого задания на последний момент, – отметил Алексей Комиссаров. - В этому году мы ввели три специализированных направления в дополнение к основному конкурсу: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии". Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в любую из представленных специализаций".

Лидером по количеству заявок стала Москва (20,2% от общего количества заявок на конкурс на текущий момент), на втором месте – Санкт-Петербург (8,4%), на третьем – Московская область (6,3%). В Топ-10 регионов также вошли Свердловская область (3,4%), Краснодарский край (3%), Нижегородская область (2,6%), Ростовская область (2,55%), Самарская область (2,53%), Республика Татарстан (2,52%), а также три региона разделили 10-е место с показателем 2,2% от общего количества заявок на конкурс: Челябинская область, Новосибирская область и Республика Башкортостан.

Напомним, 4 октября 2019 года президент России, председатель Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев "Лидеры России" 2019-2020 года. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", который прошел в Сочи в образовательном центре "Сириус".