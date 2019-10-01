В Тюменской области к Новому году заготовят 303 ели

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303 ели украсят Тюмень и районы области к Новому году.

Специалисты лесного комплекса собрали заявки со всей области и выяснили, какие хвойные деревья нужны городам и муниципалитетам, какой высоты и в каком количестве, сообщает департамент лесного хозяйства по УФО.

Теперь нужно подобрать лесной участок для заготовки подходящих деревьев и провести аукцион для будущих подрядчиков.

Основными заявителями выступили школы и детские сады, администрации районов, спортивные школы, библиотеки, досуговые центры и другие. В этом году заявки были поданы на 303 хвойных дерева, 17 из них будут установлены в парках и скверах Тюмени, 286 – в местах проведения праздников в муниципальных районах.

Специалистами ГКУ "Тюменьлес" отведены лесные участки под заготовку новогодних деревьев и предоставлены все необходимые документы для аукционов, которые департамент лесного комплекса Тюменской области проведет в ближайшее время на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.