  • 20 октября 201920.10.2019воскресенье
  • USD63,9542
    EUR71,1299
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер южный

В тюменском ЦУМе откроется музей советской торговли

Общество, 11:57 20 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В тюменском ЦУМе откроется музей советской торговли. Сейчас идет сбор экспонатов и обсуждается его концепция. Об этом рассказала заслуженный работник торговли РФ Наталья Осинцева.

"Долгие годы мы хранили отдельные экспонаты, форму сотрудников разных десятилетий. За более чем 70-летнюю историю собрали обширный архив документов и фотографий. Мы обращаемся ко всем, у кого сохранились старые экспонаты, с просьбой поделиться ими с музеем. В том, что он будет пользоваться популярностью, сомнений у нас нет. Это видно на примере подобных музеев в Москве", - сообщила она.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:07 20.10.2019Тюменьстат выяснит зачем жителям Интернет
14:12 20.10.2019В Викуловском районе завершилась уборочная кампания
13:14 20.10.2019В Тобольске приступят к строительству центра спортивной гимнастики
13:06 20.10.2019Жителей Ялуторовска приглашают на спектакль по сказке Петра Ершова