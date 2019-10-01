В тюменском ЦУМе откроется музей советской торговли

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В тюменском ЦУМе откроется музей советской торговли. Сейчас идет сбор экспонатов и обсуждается его концепция. Об этом рассказала заслуженный работник торговли РФ Наталья Осинцева.

"Долгие годы мы хранили отдельные экспонаты, форму сотрудников разных десятилетий. За более чем 70-летнюю историю собрали обширный архив документов и фотографий. Мы обращаемся ко всем, у кого сохранились старые экспонаты, с просьбой поделиться ими с музеем. В том, что он будет пользоваться популярностью, сомнений у нас нет. Это видно на примере подобных музеев в Москве", - сообщила она.