Тюменские теннисисты успешно выступили в Ханты-Мансийске

Воспитанники тюменской детско-юношеской спортивной школы № 1 с успехом выступили на всероссийском турнире по теннису "Кубок Урала и Сибири" в Ханты-Мансийске, сообщает городской многопрофильный центр.

Григорий Гордеев завоевал медаль в парном разряде среди взрослых, Александр Шелудков стал первым в парном разряде до 15 лет.

"Моей партнершей по игре стала Варвара Волкова из Новосибирска. Ее я выбрал сам по результатам соревнований. Мне было очень комфортно играть с ней, дуэт получился слаженный. У нас ни разу не возникло спорных моментов. Именно поэтому с серебром остались наши соперники", – рассказал Александр Шелудков.

В настоящее время теннисист начал подготовку к очередным соревнованиям. В его планах – выполнить спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта".