Реверсивное движение вводится на мосту через реку Туртас
| Фото: Уралуправтодор
Реверсивное движение на мосту через реку Туртас вводится на 348 км трассы Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск с 27 октября, сообщает Уралуправтодор.
Временное ограничение связано с проводимым капитальным ремонтом сооружения. Срок окончания работ – 4 ноября.
Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.
В случае нештатной ситуации звонить по телефону: 8-800-200-63-06.