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Реверсивное движение вводится на мосту через реку Туртас

Общество, 08:21 22 октября 2019

Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

Реверсивное движение на мосту через реку Туртас вводится на 348 км трассы Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск с 27 октября, сообщает Уралуправтодор.

Временное ограничение связано с проводимым капитальным ремонтом сооружения. Срок окончания работ – 4 ноября.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.

В случае нештатной ситуации звонить по телефону: 8-800-200-63-06.

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# реверсивное движение , трасса

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