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Тюменка вышла замуж за мигранта за ремонт в квартире

Происшествия, 17:15 21 октября 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

В Тюмени суд признал фиктивным брак между местной жительницей и мигрантом из Таджикистана, сообщает областная прокуратура.

Как выяснилось, в марте 2019 года 42-летний иностранец в Тюмени заключил фиктивный брак с 43-летней женщиной, чтобы получить разрешение на временное проживание. Взамен "супруга" попросила сделать ремонт в квартире и привезти продукты. После этого их отношения прекратились.

Прокуратура Тюменской области обратилась в суд с иском о признании брака недействительным со дня его заключения. Суд удовлетворил прокурорский иск.

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# мигранты , прокуратура , фиктивный брак

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