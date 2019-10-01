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Женщина пострадала в столкновении маршрутки и двух легковушек на улице Ямской в Тюмени

Происшествия, 16:31 21 октября 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Авария с участием пассажирской "Газели" и двух легковых автомобилей произошла на ул. Ямской, 103 в Тюмени 21 октября, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

По предварительным данным, пьяный водитель Toyota RAV4 выехал на полосу встречного движения, где зацепил колесо маршрутного такси и опрокинул свой автомобиль на бок. В затормозившую "Газель" врезался Kia Spectra.

В аварии пострадала пассажирка Toyota 1968 года рождения. Обстоятельства происшествия выясняют инспекторы ДПС.

Николай Ступников

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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