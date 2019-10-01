Тюменские каратисты привезли две золотые медали из Австрии

| Фото: Федерация карате Тюменской области | Фото: Федерация карате Тюменской области

Две золотые медали завоевали тюменцы Олег Кавка и Николай Васильев на соревнованиях VIENNA OPEN-2019. Престижный международный турнир прошел в Вене, в нем приняли участие более 450 спортсменов из стран Европы, сообщает областная федерация карате.

Среди юношей 18-20 лет до 67 кг высшая награда досталась Олегу Кавке. На пути к золотой медали тюменский спортсмен уверенно справился со своими соперниками, а в финальном поединке одолел спортсмена из Украины со счетом 2:0.

В весовой категории до 75 кг среди юношей того же возраста сильнейшим оказался Николай Васильев. В финальной схватке судьи единогласно присвоили ему победу над хозяином турнира спортсменом из Австрии.

Напомним, оба спортсмена являются воспитанниками областной спортивной школы олимпийского резерва карате, тренируются под руководством Сергея Гриогоровича.

Впереди тюменских спортсменов ждет тренировочный сбор перед чемпионатом России, который состоится 9-10 ноября в Казани.