Молодой специалист Уватнефтегаза - в числе призеров престижной конференции Роснефти

| Фото: пресс-служба ООО «РН-Уватнефтегаз» | Фото: пресс-служба ООО «РН-Уватнефтегаз»

Главный специалист отдела планирования и мониторинга зарезки боковых стволов ООО "РН-Уватнефтегаз" Венера Шафикова стала победителем XIV Межрегиональной научно-технической конференции молодых специалистов ПАО "НК "Роснефть". Ее проект в секции "Геология нефтяных и газовых месторождений" отмечен номинацией "За внедрение цифровизации на производстве", сообщает пресс-служба ООО "РН-Уватнефтегаз".

Проект Венеры Шафиковой был посвящен актуальной теме цифровизации процесса поиска и испытания перспективных интервалов. "Я подготовила доклад о своих достижениях в разработке алгоритмов по автоматизации процессов поиска перспективных зон-испытаний и поиске скважин-кандидатов, а также анализе большого массива данных, как геологического, так и технологического характера", - пояснила она.

Выпускница Уфимского государственного нефтяного технического университета в компании "Роснефть" трудится уже три года. Однако эта победа стала для нее первой на финальном этапе конференции. "Я довольна своим выступлением. На победу заранее не настраивалась, просто была уверена, что у меня хорошая работа и ее должны оценить высоко, - поделилась Венера Шафикова. - Это была моя последняя конференция в статусе молодого специалиста. В дальнейшем я планирую продолжать участвовать в НТК, но уже как молодой сотрудник".

Также в этом году на МНТК свои проекты представили восемь победителей локального этапа конференции ООО "РН-Уватнефтегаз": главный специалист отдела добычи нефти Рамазан Имамов, лаборанты химического анализа Алина Кощеева, Элина Махмутова, Анастасия Михайлова и Алёна Игнатьева, трубопроводчик линейный Иван Теплоухов, а также ведущий специалист отдела администрирования контрактов Полина Иванова. Отсутствие призовых мест для участников окупилось опытом, приобретенным в процессе подготовки к конференции и выступления перед экспертами отрасли.

Отметим, научно-технические конференции ПАО "НК Роснефть" являются одной из форм работы с молодыми специалистами, инструментом оценки их потенциала. Благодаря участию в конференциях молодые специалисты привлекаются к инновационной деятельности и решению производственных задач, а лучшие проекты рекомендуются для внедрения в компании.